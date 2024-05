Un risque de fortes averses ce jeudi après-midi, surtout sur la moitié est du pays

La nébulosité sera variable jeudi après-midi, avec de nouvelles averses principalement sur la moitié est du pays. Ces averses pourront parfois être intenses et accompagnées d'un coup de tonnerre, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. A l'inverse, le temps sera souvent plus sec sur la moitié ouest du territoire. Les maxima oscilleront entre 14 degrés sur les Hautes-Fagnes et 19 degrés en Campine.