Un samedi après-midi lumineux avant le retour de la grisaille

Samedi, le temps restera sec sur de nombreuses régions avec un soleil généreux. Les maxima se situeront entre 0 et -4°C en Haute Belgique, 0 à +2°C ailleurs et +4°C en bord de mer, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible à modéré.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des averses locales hivernales sont possibles dans le nord et le nord-ouest du pays. Mais le temps restera généralement sec avec de larges éclaircies puis des plaques de glace et des gelées blanches en plusieurs endroits. Les minima se situeront entre -5 et -12°C en Ardenne et entre -1 et -5°C ailleurs. Le vent faible à modéré se renforcera.