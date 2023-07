Un samedi baigné de soleil avant des averses orageuses

Samedi sera baigné de soleil et très chaud, puis progressivement parsemé de nuages cumuliformes, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin matinal. En fin d'après-midi ou en soirée, des averses orageuses éclateront par endroits. Les maxima seront compris entre 27°C en Hautes-Fagnes et localement 32 voire 33°C ailleurs.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une averse orageuse isolée pourra toujours se manifester. Les minima oscilleront entre 15 et 20°C.

Dimanche matin, le temps sera encore généralement sec et souvent même ensoleillé. Mais l'atmosphère deviendra instable durant l'après-midi, avec des averses, localement orageuses, qui remonteront depuis la France. Par endroits, ces averses seront intenses et conduiront à d'abondantes précipitations en peu de temps avec un risque de grêle et de rafales de vent.