Un samedi couleur pluie

L'après-midi, le temps redeviendra plus sec sur la moitié ouest du pays. Sur la moitié est, le ciel restera plus variable avec parfois des pluies ou averses, qui pourront être assez soutenues et accompagnées d'orage en fin d'après-midi et en soirée en haute Belgique.

Les maxima varieront entre 15°C en haute Ardenne et 20°C en Campine, où la probabilité d'éclaircies augmentera l'après-midi. Le vent sera modéré de nord-ouest, le long du littoral assez fort à fort de nord avec des pointes de 60 km/h.