Un samedi ensoleillé au doux parfum estival

Samedi après-midi, le temps sera sec avec du soleil, des voiles d'altitude et quelques rares nuages cumuliformes. Il fera très doux avec des maxima de 19 à 23 ou 24 degrés, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le vent de sud-ouest sera modéré. À la mer, il s'orientera au secteur ouest à sud-ouest et deviendra assez fort en fin d'après-midi.

Ce soir et en première partie de nuit, le temps n'évoluera pas beaucoup avec principalement des nuages d'altitude. En seconde partie de nuit, des champs de nuages bas dériveront vers nos régions depuis la mer du Nord mais le temps restera sec. Les minima oscilleront entre 7 et 11 degrés. Le vent modéré et à la mer assez fort de sud-ouest faiblira et s'orientera au secteur ouest. Il tournera au nord-ouest en fin de nuit au littoral et sur l'extrême nord.

Dimanche, des périodes nuageuses alterneront avec quelques éclaircies. Le temps restera sec à quelques gouttes près.