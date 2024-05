Un samedi radieux avec la température qui va avec: combien de temps cela va durer?

Le ciel sera ensoleillé samedi avec quelques cumulus en cours de journée. Les maxima varieront entre 19 et 24°C, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) en début de matinée.

La journée débutera sous un soleil parfois voilé par des bancs de nuages élevés. Des cumulus se formeront ensuite avec le réchauffement diurne. Les maxima varieront entre 19°C dans les Hautes Fagnes et 23 ou 24°C dans le centre du pays. En bord de mer, la température atteindra 20 ou 21°C, puis une brise de mer de nord-nord-est se lèvera l'après-midi et fera redescendre les températures de quelques degrés. Dans l'intérieur du pays, le vent sera faible puis parfois modéré de secteur est.

Demain, le temps sera chaud et ensoleillé avec des bancs de nuages élevés. Des nuages convectifs se développeront en cours de journée, et quelques averses orageuses en provenance de la France pourront déborder sur notre pays en soirée. Les maxima varieront entre 20 degrés en haute Ardenne, 22 ou 23 degrés en bord de mer et 24 à localement 25 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à généralement modéré de sud-est.