Un temps belge entre nuages et soleil pour la fête du Roi avant le retour de fortes pluies

Ce mercredi après-midi, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux et des averses localisées, moins intenses que les jours précédents et concernant principalement le sud du pays, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps deviendra plus maussade dès jeudi.

La nébulosité sera variable durant la nuit avec quelques averses, avant le retour d'un temps sec. En fin de nuit, du brouillard pourra se former en haute Belgique. Les minima s'établiront entre 3 et 5 degrés sur les hauteurs et entre 4 et 7 degrés sur les autres régions. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest avant de devenir faible de secteur sud.

Jeudi, si le temps sera sec en début de journée, la pluie arrivera depuis la France et envahira tout le pays dans l'après-midi. Les cumuls les plus importants sont attendus dans le sud du pays. Une alerte jaune aux pluies a par ailleurs été émise entre 5h00 et 22h00 sur les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg en raison d'un cumul attendu de 25 à 50 mm sur certaines parties de ces territoires.

Les températures seront comprises entre 5 et 6 degrés en Ardenne et 7 ou 8 degrés dans le reste du pays. Le temps restera nuageux et pluvieux dans la nuit de jeudi à vendredi.

Vendredi, les nuages persisteront et de faibles pluies resteront possibles dans le sud du pays sous un mercure fluctuant entre 4 degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 degrés au littoral.