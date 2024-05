Un temps changeant jeudi après-midi

Jeudi après-midi et en soirée, le temps sera nettement plus changeant, avec des éclaircies entrecoupées de périodes très nuageuses, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Des averses se développeront localement. Quelques épisodes pluvieux isolés pourront toutefois s'accompagner d'orage et provoquer d'intenses précipitations. Les maxima oscilleront entre 15°C et 20°C sous un vent faible à modéré d'un large secteur ouest.

Plus tard en soirée, les précipitations s'estomperont et le ciel se dégagera. En cours de nuit, la nébulosité augmentera à partir de l'Allemagne. Des nuages bas et des bancs de brouillard pourront également se former. Les minima oscilleront entre 7°C et 11°C sous un vent faible de secteur ouest ou de direction variable.