Un temps couvert avec d'importantes rafales de vent

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, la nébulosité restera abondante avec d'abord de faibles bruines essentiellement concentrées au sud du sillon Sambre-et-Meuse alors qu'il fera temporairement plus sec ailleurs. Le vent de sud-ouest sera assez fort dans les terres et fort à parfois très fort à la mer. Les rafales atteindront temporairement 60 à 70 km/ h dans les terres et 80 km/ h ou un peu plus au littoral.

Au fil des heures, une zone de pluie active atteindra le littoral et se déplacera vers le centre, puis vers le sud du territoire en fin de période. Les minima atteindront 5 à 6 degrés sur le nord du pays, 10°C sur la partie centrale et 6 à 7°C en Ardenne. Le vent sera partout orienté au sud-ouest dans un premier temps : il restera assez fort dans les terres et fort au littoral avec des rafales de 60 à localement 70 km/ h. En cours de nuit, il s'orientera au secteur nord sur la Flandre en y devenant faible à modéré.