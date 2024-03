Un temps doux cet après-midi et jeudi

Cet après-midi, le temps sera doux et plutôt lumineux malgré les voiles d'altitude et la formation de quelques nuages cumuliformes. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes- Fagnes et 19 degrés en Campine. Le vent sera faible le plus souvent de secteur sud à sud-ouest, sauf au littoral où une petite brise de mer de nord-nord-est s'établira, prévoit mercredi l'Institut royal météorologique (IRM).