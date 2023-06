Un temps ensoleillé, sec et chaud pour toute la semaine

Le soleil sera encore présent toute la semaine dans le ciel belge, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront jusqu'à 30 degrés ce mardi et ne devraient pas descendre sous les 27 degrés pour le reste de la semaine.

Ce mardi après-midi, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima de 24 degrés en haute Ardenne à 30 degrés en Campine. Le vent se renforcera pour devenir généralement modéré d'est à nord-est. Au littoral, une brise de mer modérée de nord-nord-est se lèvera après midi.

Le temps restera ensoleillé et chaud en soirée tandis que le vent faiblira quelque peu. Cette nuit, le ciel sera serein et les minima compris entre 9 degrés en Ardenne (localement moins dans certaines vallées) et 18 degrés dans les grandes villes, sous un vent faible de secteur nord-est.