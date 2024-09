Un temps frais avec un ciel partagé entre averses et soleil

En cours de journée, la nébulosité deviendra plus variable sur l'ensemble des régions et les nuages cumuliformes seront parfois porteurs d'averses, surtout sur le nord et l'est du pays. Des coups de tonnerre seront possibles. Les maxima seront compris entre 11 et 15°C.

En soirée, la nébulosité sera variable à abondante avec de nombreuses averses, potentiellement orageuses, depuis le nord-ouest. Les minima se situeront entre 4 et 12°C.