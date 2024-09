Un temps frais et parfois humide pour le dernier week-end de septembre

Ce vendredi après-midi, le nord-ouest du pays devrait subir la loi des averses, surtout la Flandre occidentale. La zone de précipitations se déplacera progressivement vers l'est des terres et l'un ou l'autre coup de tonnerre n'est pas à exclure, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima ne dépasseront pas les 15 degrés et le vent sera appuyé.