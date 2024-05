Un temps frisquet et de la pluie pour la dernière semaine de mai

Un thermomètre frileux et un ciel arroseur, c'est sur cette note grise que se refermera le mois de mai, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Dimanche, quelques gouttes rafraîchissantes accompagneront dans l'effort les coureuses et sportifs des 20 kilomètres de Bruxelles. Le ciel tiendra la note jusqu'en soirée.

En attendant, il restera couvert l'après-midi, laissant échapper des averses parfois intenses et orageuses en particulier sur le nord-ouest. Le ciel séchera quelque peu ses larmes et des éclaircies feront même leur apparition en fin d'après-midi sur l'ouest. Le thermomètre, lui, se montrera parcimonieux, indiquant 17°C à la Côte et dans les Hautes-Fagnes, et jusqu'à 22°C dans le centre. Le vent modéré virera ensuite de bord et soufflera assez fort. Des rafales de 60 km/h ou plus, saupoudrées d'une forte averse, composeront un cocktail salé.

Durant la nuit, les éclaircies s'élargiront après l'évacuation des dernières averses (orageuses) sur le centre et l'est. Le risque d'une ondée persistera toutefois dans le sud-est. En seconde partie de nuit, un peu de brume ou de brouillard pourrait envelopper nos contrées. Le mercure oscillera entre 7°C et 10°C en Ardenne et 10°C à 13°C ailleurs.