Un temps généralement sec ce mercredi, avec encore du vent

La pluie va progressivement quitter la Belgique. De larges éclaircies s'étendront depuis le littoral. Au fil des heures, toutes les régions retrouveront un temps sec, excepté peut-être l'Ardenne où une petite averse restera possible, selon les dernières prévisions de l'IRM. Davantage de nuages sont prévus par l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima atteindront 7 ou 8 degrés en Ardenne et 11 degrés en plaine.

Le vent d'ouest sera d'abord assez fort dans les terres et fort au littoral puis progressivement il deviendra modéré dans l'intérieur et assez fort à la mer. Les rafales atteindront encore temporairement 60 à 80 km/h en matinée, mais ne dépasseront plus 55 km/h par la suite.

Ce mercredi soir et cette nuit, de nombreux nuages s'imposeront. De plus larges éclaircies devraient toutefois subsister le long de la frontière avec les Pays- Bas. Le temps restera sec bien qu'un peu de bruine ne soit pas exclue sur le Massif ardennais. Les minima atteindront 4 degrés sur les sommets ou en Campine et autour de 8 degrés ailleurs.