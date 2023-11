Un temps gris et froid jusqu'en fin de semaine

Le temps restera généralement sec jeudi après-midi avec quelques éclaircies par endroits et des maxima de 0 à 4°C sous un vent généralement faible à modéré de nord-est, indique l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin à la mi-journée.

Jeudi soir et la nuit prochaine, une zone de précipitations peu active glissera sur le sud du pays avec des chutes de neige ou de neige fondante généralement peu importantes. Dans les autres régions, le temps restera généralement sec avec un ciel partiellement nuageux. Les éclaircies favoriseront un refroidissement nocturne assez marqué, et la formation de brouillards givrants. Les minima varieront entre -1 et -5°C dans la plupart des régions mais se situeront aux alentours de +1°C en Gaume. Le vent sera généralement faible de nord-est.

Vendredi, la journée commencera sous les nuages bas et les brouillards givrants. Un peu de neige ou de neige fondante sera encore possible sur le sud du pays le matin. Quelques éclaircies reviendront ensuite par endroits, surtout en Ardenne et dans la région côtière, mais les nuages bas persisteront dans de nombreuses régions. Le temps sera froid avec des températures qui ne dépasseront pas 0 à -3°C dans la plupart des régions, mais qui pourront atteindre +2°C en Gaume. Le vent sera faible à parfois modéré de nord-est.