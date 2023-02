Un temps gris et pluvieux mais assez doux

Le temps sera nuageux jeudi après-midi, ponctué ici et là de faibles pluies. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en haute Ardenne et localement 11 degrés dans l'ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le vent sera modéré. Au littoral, il soufflera parfois assez fort de sud-ouest.

Jeudi soir et la nuit prochaine, les nuages encombreront encore le ciel, accompagnés de faibles pluies, plus régulières en Haute Belgique. Les nuages bas pourront limiter la visibilité sur le relief. Les minima seront compris entre 4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent de sud-ouest sera modéré, et le long du littoral généralement assez fort. Des rafales pourront légèrement dépasser 50 km/h en bord de mer et en Hautes Fagnes.

La journée de vendredi sera marquée par le vent, la pluie et quelques bruines avec des températures de l'ordre de 8 à 13 degrés.

Le temps restera inchangé ce week-end, mais le début de la semaine prochaine s'annonce déjà plus sec avec davantage d'éclaircies.