Un temps instable marqué par des averses lundi après-midi

En soirée, des averses résiduelles seront encore présentes sur l'est du pays, puis en début de nuit le temps deviendra sec avec des éclaircies sur l'ensemble des régions. Après minuit, la nébulosité augmentera à nouveau à partir de l'ouest et de la pluie en région côtière suivra en fin de nuit. D'autre part, quelques bancs de nuages bas ou de brouillard pourront se former sur le sud du pays. Les minima oscilleront entre 5°C en haute Ardenne et 10 ou 11°C dans l'ouest.

Mardi matin, des nuages bas et un peu de pluie concerneront la région côtière puis graduellement aussi l'ouest du pays. Ailleurs, des éclaircies et un temps généralement sec seront encore temporairement présents. Dans l'après-midi, la nébulosité deviendra abondante partout avec des pluies faibles à modérées. Les maxima oscilleront entre 14°C en Hautes Fagnes à 18°C en Campine.