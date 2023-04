Un temps instable pour la semaine prochaine

Le printemps peine à démarrer cette année. Le temps sera en tout cas encore instable toute la semaine prochaine avec un risque d'averses et un ciel qui fait grise mine, à en croire les prévisions de l'Institut royal météorologique à la mi-journée.

Dimanche après-midi, le temps sera sec sur l'ouest du pays, avec des éclaircies parfois même larges. Sur le centre et l'est, le ciel restera souvent très nuageux avec graduellement quelques éclaircies par endroits, mais aussi quelques averses, essentiellement sur l'extrême est du territoire. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes­ Fagnes et 13 ou 14 degrés sur l'ouest, sous un vent de nord modéré.

Lundi, le temps sera d'abord gris sur la plupart des régions, avec des nuages bas qui pourraient encore réduire la visibilité en Ardenne. Dans le courant de la journée, et surtout l'après­ midi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux pouvant laisser échapper quelques averses; le temps restera toutefois sec en beaucoup d'endroits.