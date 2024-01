Un temps instable, venteux, avec des averses parfois intenses

Le temps restera variable avec parfois des averses entrecoupées de quelques éclaircies mercredi après-midi, selon l'Institut royal météorologique (IRM). En Haute Belgique, les averses seront plus fréquentes et plus intenses. Un coup de tonnerre sera possible. Les maxima se situeront entre 6° ou 7° sur le relief de l'Ardenne et 10° ou 11° sur l'ouest et le centre du territoire. Le vent de sud-ouest sera généralement assez fort, et parfois fort à la côte ainsi que sur les sommets de l'Ardenne.