Un temps lourd et orageux ce mercredi

Le temps sera lourd et chaud en ce mercredi estival. Des nuages menaçants alterneront avec quelques éclaircies et il faudra s'armer de son parapluie pour ne pas se laisser surprendre par les orages localisés. Le mercure restera élevé, marquant 25°C à 30°C de maxima, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent soufflera faiblement sur le sud du pays et modérément au nord.