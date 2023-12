Un temps majoritairement gris ce lundi après-midi

Alors que le temps sera ensoleillé sur une bonne partie de l'Ardenne ce lundi après-midi, ailleurs le ciel restera souvent gris avec par endroits quelques brumes ou bancs de brouillard persistants. Les maxima se situeront entre 1 degré sous la grisaille en Lorraine belge et 9 degrés à la côte, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce lundi soir et cette nuit, le ciel se couvrira sur l'ensemble des régions. En Ardenne, de la brume ou du brouillard se formera et pourrait très localement être givrant. Le temps sera le plus souvent sec mais quelques faibles pluies ou bruines pourront par moments se produire, surtout dans le nord-ouest du pays. Les minima varieront de -1 degré en Ardenne à +8 degrés à la mer.

Mardi, la nébulosité sera abondante avec par endroits déjà quelques faibles pluies ou bruines. En fin de matinée, une zone de pluie plus structurée arrivera par le nord-ouest et progressera lentement vers l'Ardenne. Les maxima s'échelonneront de 2 ou 3 degrés en Ardenne à 11 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à assez fort.