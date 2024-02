Un temps maussade mais relativement chaud cette semaine

Mercredi, le mercure prendra quelques degrés et pourra atteindre les 13° en plaine. Le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, surtout sur l'ouest du pays.

La journée de jeudi sera du même style, mais les pluies quitteront progressivement la Belgique par le nord. Le sud du pays profitera, en premier, de belles embellies. Le vent sera modéré et les thermomètres pourront afficher jusqu'à 17°. Le week-end s'annonce plus humide et un peu moins chaud.