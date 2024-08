Un temps nuageux avec quelques faibles averses avant le retour du soleil

Le temps sera sec à quelques faibles averses isolées près dimanche après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. La nébulosité sera assez abondante avec de nombreux champs de nuages élevés et moyens. Davantage d'éclaircies apparaîtront en fin d'après-midi. Les maxima varieront entre 18 à 20°C dans le sud du pays, 20 ou 21°C dans le centre et à la mer, et 23°C le long de la frontière française.