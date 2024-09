Un temps nuageux et sec cet après-midi

Le temps sera d'abord ensoleillé bien que parsemé de quelques nuages d'altitude dimanche après-midi. Ensuite, les nuages se feront plus nombreux depuis l'ouest. Le temps restera toutefois sec, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima seront compris entre 11°C et 16°C.

En soirée, les éclaircies seront encore possibles sur l'est du pays alors qu'ailleurs, la nébulosité deviendra variable à abondante avec quelques ondées ou un peu de pluie sur l'ouest. Pendant la nuit, les précipitations concerneront aussi le centre du pays, puis l'est en deuxième partie de nuit. Les minima seront compris entre 6°C et 11°C.

Lundi, le ciel deviendra rapidement très nuageux, tandis qu'une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. L'après-midi, quelques timides éclaircies pourraient revenir depuis l'ouest. Les maxima oscilleront entre 12°C et 17°C.