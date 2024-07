Un temps nuageux gagnera la Belgique cet après midi et les prochains jours

Le temps deviendra très nuageux par l'ouest jeudi après-midi avec ici et là un peu de pluie, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. L'est et le sud-est du pays profiteront encore de belles éclaircies les premières heures et d'un temps sec jusqu'en soirée. Les maxima se situeront entre 22°C en haute Ardenne et 25 à 26°C dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré et en Ardenne plutôt faible de sud à sud-ouest.