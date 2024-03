Un temps nuageux mais sec au moins jusqu'en fin de journée

Ce soir et cette nuit, la nébulosité sera abondante avec parfois quelques pluies ou quelques averses. Les minima se situeront entre 4°C sur le relief et 9°C dans le nord du pays. Le vent modéré de sud-sud-est virera au sud-ouest en cours de nuit.

Mercredi matin, il pleuvra encore dans l'est du pays. Ailleurs, il fera généralement sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Dans l'après-midi, le temps deviendra également sec dans l'est du pays. Les maxima oscilleront entre 7°C en Hautes Fagnes et 13°C dans l'ouest du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest.

Jeudi, il fera d'abord très nuageux avec de la pluie en beaucoup d'endroits. Dans le courant de la journée, la nébulosité deviendra variable avec localement quelques averses. Les maxima se situeront entre 9°C en haute Ardenne et 13°C en Flandre. Le vent modéré de sud deviendra modéré à assez fort de sud-ouest.

Vendredi le temps sera variable avec des périodes de pluie ou d'averses. Les maxima varieront entre 10°C en haute Ardenne et 13°C dans l'ouest. Le vent sera modéré de sud à sud-ouest.