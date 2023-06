Un temps plus calme mercredi avant de nouveaux orages

Le temps sera ensoleillé sur l'ouest et le centre ce mercredi matin, mais localement dans l'est, il y aura des nuages bas qui disparaîtront toutefois rapidement, prévoit l'IRM. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront à l'intérieur des terres, sauf à la mer où le ciel restera presque dégagé.

Le temps sera sec, mais au sud du sillon Sambre et Meuse, des averses seront localement possibles. Les maxima se situeront entre 20 ou 21°C en bord de mer et 26 ou 27°C ailleurs. Le vent sera d'abord faible à modéré d'ouest, puis tournera au nord-ouest.

Mercredi soir, il fera sec partout et les cumulus disparaîtront. Après minuit, la pluie commencera cependant à tomber sur le sud du pays et le matin, la pluie se généralisera au sud du sillon Sambre et Meuse. Localement, des orages seront possibles. Les minima seront compris entre 8 et 13°C.