Un temps plus sec ce samedi, avec encore quelques averses sur le centre et l'est

Samedi soir et en première partie de nuit suivante, le temps sera variable avec de fortes averses (orageuses) encore possibles par endroits, mais aussi de larges éclaircies. Ensuite, nuages bas, brume et brouillard se formeront et pourront parfois limiter la visibilité. Les minima se situeront entre 8 et 11 degrés sous un vent faible.

Les maxima s'échelonneront entre 13 et 15 degrés en Ardenne et atteindront jusqu'à 21 degrés sur le nord et le nord-est. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.

Dimanche matin, le temps sera gris avec des nuages bas, de la brume et du brouillard en de nombreux endroits. Une fois la grisaille dissipée, des éclaircies se formeront, mais elles alterneront avec des averses dans l'intérieur des terres et pourront à nouveau s'accompagner d'orage. A la mer, le temps restera sec et deviendra ensoleillé en cours de journée. Les maxima oscilleront entre 16 ou 17 degrés sur les hauteurs ardennaises et 21 degrés ailleurs. Le vent sera souvent faible à modéré.

Lundi, la journée commencera avec un temps calme, de la brume, du brouillard et des nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, de larges éclaircies seront présentes. Plus tard en journée, quelques averses (parfois orageuses) pourront se développer. A la mer, le temps devrait rester sec et ensoleillé. Les maxima iront de 17 degrés à la mer à 21 en plaine.