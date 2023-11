Un temps plus sec mais plus froid pour ce week-end

Pluie et vent seront encore au rendez-vous vendredi après-midi avant de laisser place à un temps plus calme et plus sec pour le week-end. Le mercure dégringolera avec des minima proches d'un degré durant la nuit de samedi à dimanche, selon le bulletin à la mi-journée de l'Institut royal météorologique.

Vendredi après-midi, le ciel restera très nuageux avec quelques averses parfois intenses ou périodes de pluies. Les précipitations pourront être un peu plus marquées en Flandre et éventuellement s'accompagner d'un coup de tonnerre, surtout au littoral. En fin d'après-midi, quelques éclaircies pourront s'intercaler sur l'extrême ouest du pays. Les maxima oscilleront entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 11 degrés sur l'ouest. Le vent sera d'abord modéré à assez fort de sud à sud-ouest. Au fil des heures, il deviendra faible ou modéré dans l'intérieur des terres.

Samedi matin, il fera très nuageux dans l'est avec probablement de mauvaises visibilités sur le relief ardennais et un risque de faibles précipitations. Ailleurs, des éclaircies parfois larges seront présentes. En cours de journée, la nébulosité deviendra partout variable avec le risque d'une faible averse localisée. Les maxima varieront entre cinq degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera généralement modéré de secteur ouest; en cours d'après-midi, il faiblira et reviendra au sud-ouest.