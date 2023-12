Un temps pluvieux et venteux ce samedi après-midi

Les cumuls seront de l'ordre de 10 à 15 mm, et localement autour de 25 mm sur le sud du pays. Les maxima se situeront entre 5 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort à localement fort, d'abord de secteur sud, virant au secteur ouest à sud-ouest en fin de journée par la côte. Les rafales seront le plus souvent comprises entre 65 et 75 km/h mais pourraient parfois atteindre (voire dépasser) les 80 km/h sur les sommets de l'Ardenne exposés au vent de sud ainsi qu'en fin de journée au littoral.

Ce samedi soir, le temps sera plus sec sur l'ouest et le centre. En Ardenne, le ciel sera toujours chargé avec encore quelques précipitations. En seconde partie de nuit, il y aura une augmentation possible de la nébulosité et du risque d'averses sur le nord de la Flandre. Les minima seront compris entre 4 et 10 degrés. Le vent sera toujours soutenu avec des rafales pouvant ponctuellement atteindre ou dépasser les 80 km/h.