Un temps progressivement plus lumineux et généralement sec

Le temps sera déjà plus lumineux sur l'ouest et le centre du territoire mercredi après-midi, mais le ciel sera encore temporairement très nuageux de la Lorraine belge à l'est du Limbourg avec quelques dernières averses près des frontières de l'est, selon les prévisions de l'IRM. Ensuite, le temps deviendra généralement sec partout, sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux.