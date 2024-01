Un temps sec et ensoleillé avant un week-end plutôt lumineux

Vendredi après-midi, l'ouest et le centre du territoire bénéficieront de larges éclaircies alors que des champs nuageux plus nombreux laisseront échapper les dernières averses sur l'est. Ensuite, le temps deviendra sec partout. Le soleil s'imposera progressivement par l'ouest, avec un ciel restant toutefois changeant sur les reliefs de l'Ardenne. En mi-journée, les températures seront comprises entre 8 et 11 °C. Elles diminueront ensuite de quelques degrés.

En soirée, le ciel sera généralement dégagé et les températures chuteront alors rapidement pour atteindre des minima de 0 à - 6° C au sud du sillon Sambre et Meuse et de -1 à +1° C ailleurs. En fin de nuit, des bancs de brouillard (givrant) pourraient se former par endroits. Le vent deviendra faible à parfois modéré et reviendra graduellement au secteur sud à sud-ouest.

Samedi à l'aube, l'atmosphère sera parfois brumeuse avec risque de quelques bancs de brouillard (givrant) ou de nuages bas par endroits. La journée sera lumineuse avec quelques nuages d'altitude. Les maxima seront compris entre 3 ou 4° C en Hautes-Fagnes et 7 ou 8° C en plaine, sous un vent généralement faible, d'abord de sud à sud-ouest, revenant au secteur sud à sud-est en fin de journée.