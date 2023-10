Un temps sec et ensoleillé mardi après-midi

Le temps sera sec et ensoleillé mardi après-midi avec quelques voiles d'altitude, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima se situeront entre 10°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 13 ou 14°C en basse et moyenne Belgique. Le vent sera modéré de secteur est.

Mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera en grande partie dégagé, bien que des champs nuageux d'altitude feront progressivement leur apparition. En fin de nuit, quelques faibles pluies seront possibles à partir du sud-ouest et le temps deviendra plus frais, avec des minima compris entre 1 et 7°C, voire jusqu'à -3°C dans certaines vallées de l'Ardenne.

Mercredi, le temps restera sec une bonne partie de la journée, mais le ciel sera couvert. En fin d'après-midi, des pluies gagneront l'ouest et le sud-ouest du pays. Les maxima se situeront entre 12°C en haute Ardenne et 18 ou 19°C dans la région liégeoise.