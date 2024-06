Un temps sec et moins chaud avec des éclaircies ce vendredi

Samedi, la journée débutera avec du soleil et quelques nuages d'altitude. Au fil des heures, davantage de nuages arriveront par le sud et, l'après-midi, quelques averses (orageuses) pourraient déjà éclater par endroits. En soirée et la nuit suivante, une zone pluvio- orageuse envahira la Belgique depuis la France, avec un risque de précipitations abondantes principalement sur la moitié sud-est. Les maxima, fort dépendants des précipitations, varieront de 20 degrés à la mer à éventuellement 27 degrés en Lorraine belge.

Dimanche, il pleuvra d'abord sur l'est et le sud-est, avec encore un risque d'orage. Ensuite, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies et le temps deviendra sec à une averse près. Les maxima se situeront entre 16 et 22 degrés.