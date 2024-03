Un temps sec et très doux

Les maxima, très doux pour la saison, atteindront 12 degrés en Hautes-Fagnes et 17 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent de sud sera faible et deviendra ensuite modéré de sud-ouest. A la mer, le vent sera modéré d'ouest dans l'après-midi.

Ce soit et cette nuit, le temps restera sec avec de larges éclaircies, mais avec assez bien de voiles d'altitude. Un peu de brouillard ou des nuages bas peuvent se former localement plus tard dans la nuit, en particulier sur le nord et le sud. Les minima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent faible, parfois modéré à la mer, s'orientera du sud-ouest au sud-sud-est.