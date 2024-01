Un temps sec, froid et ensoleillé ponctuera l'après-midi

Mardi après-midi, le temps sera sec, ensoleillé et froid, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Les maxima se situeront entre 0 et -2 degrés. Quelques nuages d'altitude pourront être présents sur le sud du pays. Le vent sera modéré et à la mer parfois assez fort d'est à nord-est.

Ce soir et en début de nuit, le temps n'évoluera pas. Il fera très froid avec un ciel dans l'ensemble dégagé.

En seconde partie de nuit, les nuages deviendront un peu plus nombreux dans le sud du pays et pourront s'accompagner de quelques rares et légers flocons. Les minima se situeront souvent entre -7 et -4 degrés. Dans certaines vallées des Hautes Fagnes, les températures pourront plonger de quelques degrés supplémentaires. Le vent sera faible ou modéré d'est à nord-est.