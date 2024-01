Un temps sec partagé entre éclaircies et passages nuageux mercredi après-midi

Le temps sera sec avec des éclaircies et des champs nuageux mercredi après-midi, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 5 et 8 degrés en Haute Belgique et autour de 8 ou 9 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud-ouest.

La nuit de jeudi à vendredi, il fera sec avec de larges éclaircies et des champs de nuages élevés et moyens. En Ardenne, du brouillard sera possible localement avec de faibles gelées (0 à -1 degré). Les minima oscilleront autour de +2 ou +3 degrés dans le centre, et de +4 ou +5 degrés à la mer.