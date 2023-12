Un temps toujours bien gris pour la fin de la semaine et le week-end

Eclaircies et champs nuageux parfois tenaces se partageront le ciel vendredi après-midi, mais le temps devrait rester sec à l'exception de quelques gouttes de pluie éventuelles sur l'est et le sud-est du pays; selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest sous un vent faible et à la côte modéré de secteur ouest.