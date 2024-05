Un temps toujours très instable ce lundi, des précipitations localement abondantes mardi

La nébulosité sera variable lundi après-midi et les nuages convectifs se reformeront pour éclater par endroits en averses parfois orageuses, surtout sur la partie est et centrale du pays, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Quelques averses en provenance de la mer du Nord et des Pays-Bas pourront également atteindre l'ouest du pays. Le risque d'averses sera nettement moins marqué sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 15 ou 16 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 20 degrés en Campine et en Gaume.