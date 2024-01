Un temps très nuageux ce jeudi

Le temps sera très nuageux à couvert avec parfois de faibles pluies ou de la bruine ce jeudi, selon les dernières prévisions de l'IRM. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés dans les régions au sud du sillon Sambre-et-Meuse et entre 8 et 11 degrés ailleurs.

Ce jeudi soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux ou couvert avec toujours risque d'un peu de bruine, mais en de nombreux endroits, le temps deviendra sec. En fin de nuit ou vendredi matin, des pluies se produiront sur l'ouest du pays. En Ardenne, un peu de brouillard pourrait se former. Les températures ne changeront presque pas.

Vendredi, il fera très nuageux avec de la pluie. La perturbation traversera le pays assez vite et autour du midi, elle atteindra déjà l'Allemagne. Après le passage de cette zone de pluie, on aura de larges éclaircies et le temps deviendra même ensoleillé. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes-Fagnes et 10 ou 11 degrés en Basse-Belgique.