Un temps variable à durée indéterminée

À l'image de ces derniers temps, la météo restera variable mercredi après-midi et les jours prochains. Cet après-midi, le développement d'éclaircies n'évacueront pas le risque d'averses locales. Les températures maximales seront comprises entre 15 et 20°C, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

La nuit sera calme, parfois brumeuse en Ardenne.

Après dissipation des nuages bas, jeudi matin, éclaircies et passages plus nuageux - parfois à nouveau accompagnés d'averses - alterneront. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. La tendance aux averses s'amenuisera avec les heures. Les maxima seront toujours compris entre 15 et 20°C.