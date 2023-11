Un temps variable et des averses répandues cet après-midi

L'IRM prévoit encore des averses dans la nuit de samedi à dimanche, parfois séparées par des éclaircies sur l'ouest et le centre du territoire. Les minima seront compris entre -1 et 2°C en Ardenne, entre 1 et 4°C dans le centre du pays et entre 4 et 6°C dans la région côtière. Le vent de nord-ouest deviendra généralement modéré et sera d'abord encore assez fort à la Côte, avec des rafales jusqu'à 50 ou 60 km/ h. Plus tard, il deviendra faible à modéré et reviendra au secteur ouest dans les terres, et ouest-nord-ouest au littoral.

Dimanche matin, le temps sera gris au sud du sillon Sambre et Meuse avec des nuages bas, de la brume ou du brouillard, alors que le ciel sera plutôt changeant ailleurs. L'après-midi, la tendance aux averses se cantonnera au nord-est du pays. Sur le reste du territoire, le temps deviendra généralement sec mais avec assez bien de nuages élevés et moyens. Les maxima se situeront entre 0 ou 1°C en Hautes Fagnes et 8 ou 9°C à la Côte, sous un vent souvent modéré revenant au secteur ouest à sud-ouest.