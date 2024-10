Un temps variable pour ce jeudi après-midi

La nébulosité deviendra variable à parfois abondante ce jeudi après-midi sur l'ensemble du territoire, sauf au littoral où le temps restera plus ensoleillé, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Une averse ne sera pas exclue, notamment en Ardenne. Les maxima se situeront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et 14 à 15 degrés en plaine.

Jeudi soir, les éclaircies deviendront souvent plus larges, même si nous conserverons des champs nuageux par endroits. En cours de nuit, quelques bancs de brume, de brouillard ou de nuages bas pourront à nouveau se former. Les minima s'échelonneront entre 1 et 7 degrés.

Vendredi, une fois la grisaille matinale locale dissipée, le ciel deviendra changeant avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 degrés en plaine.