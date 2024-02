Un temps variable pour le début de la semaine

De la pluie se propagera sur toutes les régions depuis la frontière française durant la soirée et la nuit et un peu de neige pourrait même faire son apparition sur les hauteurs. Les minima oscilleront entre 2°C en haute Ardenne et 5°C en plaine. Le vent sera modéré ou assez fort au sud du sillon Sambre et Meuse et modéré ailleurs, sauf à la Côte où il soufflera assez fort voire fort.

La journée de lundi débutera sous la grisaille et les pluies qui seront assez abondantes (20 à 25 l/m² localement), particulièrement en Flandre occidentale. Les précipitations faibliront en fin d'après-midi et deviendront intermittentes. Le mercure variera entre 4°C sur les Hautes Fagnes, 6 ou 7°C en plaine et 10°C en Lorraine belge. Éole soufflera modérément, sauf à la Côte, où il sera assez fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h.