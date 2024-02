Un temps variable pour les prochaines heures

La couche nuageuse se morcellera par endroits durant la soirée, permettant à quelques belles éclaircies de se former. Au fil des heures, un nouveau front nuageux abordera le littoral avant de progresser vers le centre du pays en cours de nuit. Il sera accompagné de faibles pluies sur la Flandre. À l'inverse, les éclaircies s'élargiront au sud du sillon Sambre-et-Meuse, mais il faudra probablement composer avec la formation d'un peu de brouillard (parfois givrant) sur le sud du massif ardennais en fin de nuit. Les minima évolueront entre -1 et 1°C en Ardenne, 5 ou 6°C sur le centre du pays et 9°C au littoral.

Jeudi, le temps sera souvent très nuageux à couvert avec des périodes de pluie stagnant sur les régions s'étendant du Hainaut aux provinces d'Anvers et de Limbourg. Le temps sera par contre plus sec sur l'extrême ouest et sur une large partie orientale du territoire. Quelques éclaircies persisteront même le long des frontières allemande et luxembourgeoise. Les maxima atteindront 8°C sur les Cantons de l'Est, 10 à 11°C en plaine et jusqu'à 12°C au littoral. En soirée, les pluies s'étendront à toutes les régions.