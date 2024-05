Un vendredi après-midi pluvieux avec un risque d'orage

L'IRM a, d'ailleurs, émis une alerte jaune pour les précipitations abondantes dans les provinces de Liège, du Brabant wallon et en Région bruxelloise. Celle-ci est d'application depuis vendredi 10h00 et le sera jusqu'à samedi 11h00.

Vendredi soir, la zone de pluie stagnera sur la partie nord-est du pays, touchant aussi le centre. Des précipitations continues et intenses seront encore possibles.

Ailleurs, il fera nettement plus sec avec quelques éclaircies. Le plus fort des précipitations se décalera vers le nord-ouest de la Belgique dans la nuit, avec un risque de brume ou de brouillard local. Les minima oscilleront entre 9 et 13°C. Le vent sera faible à modéré revenant au nord-ouest puis à l'ouest.

Le week-end commencera avec encore de la pluie sur l'ouest et le nord du pays. Samedi matin, le temps deviendra plus sec. L'après-midi, des éclaircies apparaîtront et elles s'élargiront en soirée. Les maxima varieront entre 16 et 20°C sous un vent modéré d'ouest. En soirée, il deviendra faible et variable.