Un vendredi très nuageux

Le ciel sera encore très nuageux vendredi avec quelques pluies ou averses au nord du sillon Sambre et Meuse, selon les prévisions à l'aube de l'IRM. Il fera plus sec avec l'une ou l'autre éclaircie dans le sud-est. Les maxima seront de 3 à 8 degrés.

Le ciel sera très nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse avec des périodes de pluie ou des averses. Dans le sud-est, le temps sera plus sec et quelques éclaircies pourront faire leur apparition. Il fera un peu plus frais avec des maxima de 4 degrés en haute Ardenne à 8 degrés en plaine. Le vent généralement assez fort virera au sud-ouest à ouest.

A la mer, il deviendra même fort à parfois très fort d'ouest à nord-ouest. Les rafales seront alors de l'ordre de 70 km/h. En cours d'après-midi, le vent diminuera progressivement en intensité dans les terres.