Un week-end de mi-mars mi-figue mi-raisin

Ce vendredi après-midi, des averses par endroits relativement intenses et potentiellement accompagnées de coups de tonnerre sont prévues. Quelques éclaircies parviendront toutefois à s'intercaler par moments. Les maxima se situeront entre 11 degrés en haute Ardenne et localement 15 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort. Les rafales seront le plus souvent comprises ente 50 et 60 km/h, elles pourraient même être plus soutenues sous une forte averse.

Durant la nuit, le ciel deviendra très nuageux avec quelques périodes de pluie depuis le littoral et les Pays-Bas.