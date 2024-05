Un week-end entre nuages, éclaircies et un peu de pluie

En cours d'avant-midi, le temps deviendra sec généralement partout et des éclaircies se développeront progressivement sur une large moitié sud ainsi qu'au littoral. L'après-midi, des éclaircies apparaîtront dans le nord aussi et elles s'élargiront partout en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 16 et 20°C sous un vent modéré d'ouest. En soirée, il deviendra faible et variable.

Cette nuit, le ciel sera d'abord dégagé avant que le ciel ne s'ennuage par la France. A l'aube, un peu de pluie ou des averses seront possibles sur le sud-ouest. Les minima varieront entre 9 et 13°C sous un vent faible à parfois modéré d'abord variable puis de sud-est.